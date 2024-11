Incendio divampa all’interno del Lido Comunale, alcune cabine occupate da senzatetto

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – Vigili del fuoco al lavoro in queste ore, insieme alle forze dell’ordine, per un vasto incendio divampato a Reggio Calabria all’interno del Lido Comunale, nei pressi della Torre Nervi. Al momento non è stato chiarito come sia divampato il rogo, e si sta lavorando per scongiurare ulteriori danni. Al momento non è possibile quantificare i danni alla struttura, situata in una zona, dove sono in corso mirati interventi di riqualificazione. Secondo quanto emerso però, alcune delle cabine sono spesso utilizate da senzatetto. La situazione comunque, sarebbe sotto controllo. Sul posto Carabinieri, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco, e le fiamme hanno interessato una vasta area nei locali dell’ex ristorante-pizzeria Luna Ribelle.