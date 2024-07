Allarme incendi in Calabria, animali carbonizzati vivi. Gli animalisti chiedono “più prevenzione”

COSENZA – L’AIDAA – Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – lancia un allarme accorato alle autorità affinché lavorino per prevenire i roghi che in questi giorni stanno devastando ettari di bosco e terreni in Calabria. Incendi che, nelle prossime settimane, rischiano di espandersi a molte altre zone del sud e delle isole.

“I roghi oltre a devastare ed incenerire decine di ettari di bosco mettono a rischio anche la vita e l’habitat di decine di specie selvatiche che vivono nelle foreste calabrese uccidendone a migliaia. Per non parlare di come, ogni anno, centinaia di cani randagi che vivono negli anfratti e nelle grotte delle zone colpite dal fuoco muoiono carbonizzati.

“Occorre – scrivono gli animalisti di AIDAA – un azione di prevenzione più incisiva contro i roghi sia anticipando laddove possibile i piromani, ma soprattutto con una maggiore cura e pulizia dei luoghi e dei boschi”.