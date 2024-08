Incendi e Tolleranza zero, Roberto Occhiuto sui social: “146 piromani identificati” – VIDEO

CATANZARO – “Un esercito del bene, costantemente in prima linea contro i criminali che incendiano e inquinano il territorio calabrese”. Così il presidente della Regione Calabria, sulla sua pagina Facebook, in un video nel quale traccia il bilancio e da i numeri di quella che lui stesso ha definito la strategia della “Tolleranza Zero”. “Purtroppo basta anche solo un imbecille per provocare danni enormi – scrive il presidente Occhiuto – che quotidianamente cerchiamo di prevenire ed arginare. Grazie ancora a coloro che lavorano senza sosta per difendere l’ambiente dalla stupidità e dall’irresponsabilità”.

Questi i numeri che emergono dalla stagione estiva: 146 incendiari identificati, 100 segnalazioni precoci di incendi, 220 casi di abbandono di rifiuti, 49 accertamenti di scarichi non autorizzati. Nel video vengono anche indicati tutti i mezzi impegnati nella lotta agli incendi: 28 droni, 63 squadre regionali, 26 autobotti, decine di squadre dei vigili del fuoco e di forestali, 4 elicotteri della flotta regionale, 4 canadair, 50 operatori nelle sale operative antincendio e nella Control Room, 43 squadre di spegnimento, 90 squadre di volontari della Protezione civile.