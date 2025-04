- Advertisement -

COSENZA – Si avvicinano le festività pasquali e, come al solito, si guarda anche al tempo in Calabria a Pasqua e Pasquetta. A poco meno di una settimana dalla domenica di Pasqua e del lunedì dell’Angelo, le prime proiezioni meteo (ovviamente soggette a cambiamenti) sembrano confermare un trend che dura da anni. Ovvero giornate all’insegna dell’instabilità con alternanza di fasi soleggiate ma anche con il concreto rischio di piogge, al momento per la giornata di lunedì, quella più attesa per una scampagnata o una gita fuori porta con agli amici.

Venti forti di scirocco sulla Calabria

Partiamo intanto dalla situazione attuale che vede forti raffiche di Scirocco al Sud e sulla Calabria (da ieri è in vigore un bollettino di allerta meteo emanato dalla protezione Civile proprio per le forti raffiche), mentre l’Italia colpita da una pesante fase di maltempo che nei prossimi giorni avrà i suoi massimi effetti con l’arrivo di piogge e temporali su diverse regioni. La Calabria al momento si trova ai margini di questa prima perturbazione Atlantica che farà sentire i suoi effetti principalmente al Nord Ovest e sulle regioni del versante tirrenico mentre quello che non manca è il vento. Giovedì la giornata peggiore: previsti venti di burrasca da Nord a Sud con piogge sparse, mentre sulle Alpi la neve scenderà copiosa.

Il tempo in Calabria a Pasqua e Pasquetta: rischio piogge lunedì

Ma le attenzioni si sposano inevitabilmente al fine settimana. Come sarà il tempo a Pasqua e Pasquetta? In base alle ultime emissioni dei modelli meteo-matematici, si va verso sabato e la domenica di Pasqua in gran parte soleggiata sulla Calabria ed una Pasquetta che rischia invece di essere bagnata per il possibile arrivo di un profondo vortice ciclonico che potrebbe portare maltempo diffuso (a tratti anche intenso) su tutta la regione con piogge e temporali. Una situazione già vista negli anni precedenti dove difficilmente si sono visti due giorni dominati dal sole.

Il tutto il un contesto climatico con temperature nella media: non farà freddo ma non farà neanche caldo. Come detto si tratta di prime proiezioni soggette ovviamente a possibili mutazioni. Fino ieri, infatti, si intravedeva la possibilità di una rimonta anticiclonica che avrebbe garantito tempo stabile per tutte le feste. Analisi stravolta nelle ultime 24 ore. Saranno dunque necessari ulteriori aggiornamenti per comprendere l’evoluzione più precisa e magari sperare nel sole anche a Pasquetta anche se restano comunque ampi margini per vedere il tempo migliorare.