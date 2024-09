Home Restaurant illegali, segnalazioni anche dalla Calabria. L’azienda annuncia una Task-force

REGGIO CALABRIA – In un deciso sforzo per combattere l’illegalità nel settore della ristorazione domestica, la Home Restaurant Hotel srl ha ufficialmente istituito una Task-force dedicata a individuare e denunciare gli Home Restaurant che operano in violazione delle normative vigenti, promuovendosi come ristoranti tradizionali su piattaforme come Google. A capo di questa iniziativa, il CEO dell’azienda, Gaetano Campolo, ha annunciato che solo nell’ultima settimana sono state inviate segnalazioni alle Questure di Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia, Cosenza, Messina, Catania, Trapani e Siracusa, riguardanti oltre 100 Home Restaurant illegali, ora sotto la lente delle autorità competenti per i necessari controlli.

Campolo: “situazione insostenibile”

“La situazione è diventata insostenibile,” ha dichiarato Campolo. “Da oltre 20 mesi, nonostante le ripetute segnalazioni, la Questura di Reggio Calabria non ha effettuato i controlli necessari, alimentando così l’illegalità non solo nella provincia ma in tutta Italia. Le altre Questure non sono informate adeguatamente, se non grazie agli sforzi della nostra Task-force, che sta progressivamente informando le autorità in tutta Italia tramite PEC”.

Il CEO ha criticato aspramente l’apparente inattività della Questura di Reggio Calabria, guidata da Salvatore La Rosa, e del suo predecessore Bruno Megale. Secondo Campolo, questa mancanza di azione sta ostacolando il contrasto all’illegalità, spingendo la Home Restaurant Hotel ad adottare misure sempre più drastiche, come le denunce pubbliche, per garantire il rispetto delle leggi.

Un esempio concreto è quanto avvenuto il 6 maggio 2024, quando Gaetano Campolo ha denunciato pubblicamente l’Home Restaurant illegale, gestito da Cesarina Antonella Salvago, moglie del direttore della commissione tributaria di Reggio Calabria.

Stiamo chiedendo in modo ufficiale di controllare e sanzionare l’Home Restaurant L’Incanto di Santa Trada un Ristorante Illegale che diffonde un esempio negativo su cosa sia in realtà un Home Restaurant. È noto in città come l’Incanto Home Restaurant illegale di Santa Trada sia molto frequentato anche da alcuni Dirigenti di Autorità il che rende la situazione ancora più grave.

“Siamo stati costretti e saremo costretti nelle prossime ore ad agire direttamente, una situazione che non dovrebbe mai verificarsi in un paese che si dichiara fondato sulla legalità,” ha concluso Campolo nella nota stampa.

La Task-force di Home Restaurant Hotel continuerà a monitorare e segnalare le attività illegali, auspicando una maggiore reattività da parte delle autorità competenti, affinché si possa finalmente garantire un settore della ristorazione domestica equo e regolamentato.