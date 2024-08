Guida in stato di ebbrezza, si schianta sull’A2: denunciato e patente ritirata

VIBO VALENTIA – Nel pomeriggio di giovedì 1 agosto, gli agenti della polizia stradale di Vibo Valentia sono intervenuti su un sinistro stradale autonomo, avvenuto sull’autostrada A2 del Mediterraneo in corrispondenza dello svincolo autostradale di Mileto.

In particolare, il veicolo ha centrato in pieno la cuspide di contenimento che separa la carreggiata autostradale dalla corsia di decelerazione per l’uscita verso Mileto. Oltre ai rilievi tecnici per capire la dinamica del sinistro stradale, e non prima di aver messo in sicurezza l’area, tenuto conto che il conducente risultava fortunatamente illeso, gli agenti hanno proceduto con gli accertamenti etilometrici mediante apparecchiatura alcoltest, la quale restituiva un tasso alcolimetrico superiore a 1,40 gr/l, rispondente ad un conclamato stato di ebbrezza alcolica. La patente è stata immediatamente ritirata ai fini della sospensione e la persona deferita alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per guida ed incidente stradale in stato di ebbrezza alcoolica. Il procedimento, allo stato, è ancora nella fase delle indagini preliminari