Giovane cameriere salva la vita ad una bambina, la piccola stava soffocando

CROTONE – Si chiama Antonio Sacco, giovane cameriere presso un locale del lungomare di Crotone. I fatti risalgono a venerdì. Antonio si prepara a servire i clienti quando, accade qualcosa di inaspettato ad una famiglia di turisti che sta pranzando al ristorante con la loro bambina di tre anni. Tra un boccone e l’altro, improvvisamente la piccola inizia a soffocare: un pezzo di cibo le si blocca in gola, impedendole di respirare. Il padre, preso dal panico, tenta di aiutarla, ma l’angoscia gli impedisce di agire con lucidità.

Antonio, che si trova nei pressi del tavolo, nota subito la scena e compreso immediatamente la gravità della situazione, senza esitare, si avvicina alla bambina e mette in pratica ciò che ha imparato durante un recente corso di formazione organizzato dal ristorante in collaborazione con SIMEUP Crotone. Con decisione e calma, esegue le manovre di disostruzione delle vie aeree, una serie di tecniche salvavita fondamentali in situazioni di emergenza come questa.

La manovra che Antonio utilizza è la cosiddetta manovra di Heimlich, un intervento di primo soccorso che prevede delle compressioni addominali sotto il diaframma. Queste compressioni, se eseguite correttamente, generano una pressione sufficiente a espellere l’ostruzione dalle vie respiratorie. È proprio quello che accade: dopo alcune spinte, il boccone che bloccava la respirazione della bambina viene espulso, e la piccola torna a respirare normalmente. Una storia a lieto fine fortunatamente che riporta però all’attenzione l’importanza delle manovre salvavita; gesti semplici ma estremamente efficaci che chiunque dovrebbe conoscere. Ogni anno, incidenti come questo mettono a rischio la vita di bambini e adulti, e la rapidità di intervento può fare la differenza tra la vita e la morte. La prontezza di riflessi di Antonio e la sua conoscenza delle tecniche di primo soccorso sono state decisive nel salvare la vita della bambina.

L’episodio sottolinea anche l’importanza della formazione per il personale dei locali pubblici. “L’Insolito” non si limita a offrire ottimo cibo e un’accoglienza calorosa; i proprietari dimostrano una grande attenzione per la sicurezza dei propri clienti, dotando il locale di un defibrillatore e investendo nella formazione del personale. Grazie a questa sensibilità, il personale del ristorante è preparato a gestire situazioni di emergenza, come quella che ha coinvolto la piccola turista. Antonio ha ricevuto la formazione specifica grazie al progetto “Crotone Città Cardioprotetta”, promosso dal Rotary Club di Crotone. E grazie a lui la famiglia della bimba può tirare un sospiro di sollievo e ringraziare Antonio per il suo coraggio e la sua prontezza. Un giovane cameriere diventato un eroe senza mantello, che ha salvato una vita con poche semplici manovre.