Gestione delle richieste d’asilo e permessi di soggiorno, protesta pacifica dei migranti

LAMEZIA TERME – Una sessantina di migranti di varie nazionalità, ospiti di una cooperativa sociale di Lamezia Terme che si occupa di accoglienza, hanno inscenato una protesta pacifica questa mattina bloccando via del Progresso, l’arteria principale in entrata e in uscita dalla città calabrese. Sul posto sono presenti le volanti della Polizia di Stato, i carabinieri e la Polizia locale.

Alla base della protesta dei migranti che hanno esposto alcuni cartelli con le loro rivendicazioni, la sollecitazione alle autorità preposte nella gestione delle domande di richiesta di asilo e permesso di soggiorno. Secondo quanto si è appreso, inoltre, i manifestanti lamentano anche disagi a causa dall’erogazione in ritardo delle rette che comportano a loro dire una condizione di estrema precarietà all’interno della struttura che li accoglie. La protesta pacifica ha causato dei disagi alla circolazione stradale. Le forze dell’ordine, a conclusione della manifestazione che si è protratta per oltre tre ore e mezza, hanno scortato i migranti fino al loro rientro nella comunità di accoglienza.