Filippo Mancuso, il presidente del Consiglio regionale a capo della Lega Calabria

CATANZARO – La Lega Calabria si congratula con Filippo Mancuso, Presidente del Consiglio regionale, per la nomina a nuovo Responsabile della Lega in Calabria. “Siamo certi che la sua esperienza istituzionale e la profonda conoscenza delle dinamiche regionali saranno fondamentali per proseguire il percorso di rafforzamento del partito nella nostra regione, sempre con l’obiettivo di rispondere alle esigenze del territorio e dei cittadini. La Lega Calabria esprime inoltre un sentito ringraziamento all’on. Rossano Sasso per l’impegno e la dedizione dimostrati durante il suo mandato come Commissario della Lega in Calabria. Il lavoro svolto in questi mesi ha permesso al nostro movimento di consolidarsi ulteriormente sul territorio, ponendo le basi per una continua crescita e presenza accanto ai cittadini calabresi. La Lega continuerà a lavorare con determinazione per la realizzazione di opere fondamentali per lo sviluppo della Calabria, come il Ponte sullo Stretto e la valorizzazione delle infrastrutture, con particolare attenzione agli investimenti sulla Statale 106, in linea con l’impegno e la visione di Matteo Salvini”.

Mancuso: “grazie a Salvini, compito impegnativo e sfidante”

“Ringrazio Matteo Salvini per la fiducia che mi dimostra, affidandomi l’incarico di commissario della Lega in Calabria. E’ un compito impegnativo e al contempo sfidante che intendo svolgere nel migliore dei modi, per rafforzare il partito in coerenza con le linee politiche nazionali e con le prospettive di sviluppo, il potenziamento delle infrastrutture e le tante riforme attese da decenni che la Regione, grazie alla guida del presidente Occhiuto e della maggioranza di centrodestra, sta assicurando alla Calabria”. Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso, nominato nuovo responsabile della Lega in Calabria.