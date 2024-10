Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e riciclaggio di denaro: 13 arresti

CROTONE – La Guardia di Finanza di Crotone e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, ha eseguito nelle province di Bologna, Brescia, Crotone, Roma, Imperia, Milano e Vibo Valentia, 13 misure cautelari in carcere nei confronti di altrettanti soggetti. Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati di appartenere ad una associazione dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed al riciclaggio del denaro provento dell’attività illecita.

Un’organizzazione articolata in cellule presenti in Italia ed all’estero, i cui appartenenti, pur con compiti differenti, avevano l’obiettivo di far giungere i migranti in Italia, sfruttando la rotta marittima del mediterraneo orientale e a farli espatriare verso la Francia e altri Stati del Nord Europa.

In aggiornamento