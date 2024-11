Estorce soldi ad un avvocato per non rilevare la loro relazione, arrestata una parrucchiera

- Advertisement -

CATANZARO – La Guardia di Finanza di Catanzaro, all’esito di un’articolata attività d’indagine, ha arrestato una donna in flagranza del reato di estorsione. Le indagini hanno consentito di delineare nella fase delle indagini preliminari la gravità indiziaria circa la sussistenza del delitto di estorsione nei confronti di un noto professionista catanzarese perpetrata da una donna, di professione parrucchiera.

In particolare, l’attività investigativa condotta ha consentito di ricostruire la corresponsione di cospicue somme di denaro che la donna avrebbe preteso, dietro la minaccia di rivelare dettagli in merito al rapporto con la persona offesa, dopo la sua interruzione e, all’atto della consegna dell’ultima tranche di denaro contante, è culminata con l’arresto in flagranza di reato dell’indagata e con il sequestro dei soldi frutto di estorsione.