Esodo estivo, milioni in auto per le vacanze: è bollino nero. In Calabria monitorate A2, Statale 107 e 18

COSENZA – Al via in questo primo fine settimana di agosto 2025 il primo grande esodo estivo in Italia, con milioni di automobilisti che si muoveranno lungo le strade e le autostrade del Paese per raggiungere le località di vacanza. La mattinata di oggi e quella del prossimo 9 agosto, sono considerate tra le più critiche dell’estate per quanto riguarda il traffico e caratterizzate entrambe da bollino nero. Il calendario dei bollini per tutta l’estate 2025 è disponibile sul sito di Anas e su quello di Viabilità Italia. In base alle stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas fino al 31 agosto, sulle strade e autostrade di competenza ci saranno oltre 273 milioni di spostamenti di autoveicoli.

Esodo estivo: in Calabria traffico intenso su A2 e Statali 106 e 18

L’intensificazione della circolazione riguarderà l’uscita dalle grandi città e i principali itinerari turistici soprattutto verso Sud. Per quanto le strade gestite da Anas e la Calabria, è previsto traffico intenso lungo tutta l’A2 “Autostrada del Mediterraneo” in direzione Sud (qui gli itinerari alternativi con presidi e vigilanza), le statali 106 “Jonica” e 18 “Tirrena Inferiore”. Monitorati anche gli imbarchi dei traghetti per la Sicilia a Villa San Giovani.

Anche le domeniche del 3 e 10 agosto e i lunedì del 4 e 11 agosto manterranno lo stesso andamento, con traffico di rientro nel pomeriggio di domenica e nella mattinata di lunedì. La settimana di Ferragosto sarà segnata da probabili partenze fin dal giovedì 14 agosto, mentre il giorno 15 si prevede traffico molto intenso, specialmente in ambito della viabilità locale, a causa delle tradizionali gite giornaliere.

Da domenica 17 e lunedì 18 agosto si presume inizi la grande fase del rientro dai luoghi di vacanza, che interesserà anche le domeniche del 24 e 31 agosto e i lunedì del 25 agosto e 1° settembre.

Oltre al cosiddetto “controesodo”, in queste ultime due settimane di agosto si prevede comunque ancora traffico intenso per le ultime partenze, concentrato tra il venerdì pomeriggio e il sabato mattina. Nel mese di settembre è presumibile che il fine settimana da venerdì 5 a domenica 7 sarà segnato ancora da flussi veicolari in partenza, ma soprattutto dal termine sostanziale del periodo di vacanza con ritorno dalle località turistiche verso i centri urbani.

I divieti alla circolazione dei mezzi pesanti ad agosto e settembre:

– sabato 2 agosto dalle 08.00 alle 22.00

– domenica 3 agosto dalle 07.00 alle 22.00

– venerdì 8 agosto dalle 16.00 alle 22.00

– sabato 9 agosto dalle 08.00 alle 22.00

– domenica 10 agosto dalle 07.00 alle 22.00

– venerdì 15 agosto dalle 07.00 alle 22.00

– sabato 16 agosto dalle 08.00 alle 16.00

– domenica 17 agosto dalle 07.00 alle 22.00

– sabato 23 agosto dalle 08.00 alle 16.00

– domenica 24 agosto dalle 07.00 alle 22.00

– sabato 30 agosto dalle 08.00 alle 16.00

– domenica 31 agosto dalle 07.00 alle 22.00

– domenica 7 settembre dalle 07.00 alle 22.00

Per chi si mette in viaggio una serie di accortezze:

– Dotarsi di generi di prima necessità e di una scorta d’acqua per evitare disidratazione durante il viaggio, soprattutto nei giorni in cui è previsto grande caldo

– Controllare il veicolo, in particolare pressione degli pneumatici, efficienza delle luci, livelli di olio e acqua

– Consultare il meteo e il calendario dei giorni critici, quando i tempi di percorrenza potranno essere maggiori della norma, valutando eventuali percorsi alternativi

– Non assumere sostanze alcoliche o droghe prima o durante la guida

– Tutti i passeggeri e il guidatore, senza eccezioni, devono indossare la cintura e assicurare i bambini nei seggiolini o negli adattatori (fino a 1,50 metri di altezza)

– Rispettare i limiti di velocità e tenersi sempre sulla corsia libera a destra mantenendo la distanza di sicurezza

– In caso di stanchezza o sensazione di sonno fermarsi subito, in sicurezza nelle aree di servizio, per riposarsi e recuperare le energie

– Non distrarsi mai alla guida. Sono tre i tipi di distrazione da evitare quando si conduce un veicolo: distrazione visiva, non guardare la strada; distrazione cognitiva, non porre attenzione alla guida; distrazione manuale, avere le mani impegnate sul volante