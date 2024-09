Ennesimo tragico incidente sulla Statale 106, una donna ha perso la vita

CUTRO (KR)- Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 8.00 sulla Strada Statale 106 jonica SV in direzione del Comune di Cutro. Due le autovetture coinvolte: una Fiat Punto ed una Jeep Renegade accartocciate sul lato della sede stradale con all’interno i due conducenti.

I vigili del fuoco di Crotone intervenuti sul posto si sono immediatamente prodigati per estrarre dalle lamiere una donna rimasta incastrata nell’abitacolo della Fiat Punto e consegnarla al personale sanitario del 118, stessa cosa per il conducente della Jeep. Purtroppo però per la donna non c’è stato nulla da fare ed è deceduta. Durante le operazioni la strada è stata chiusa per consentire all’elisoccorso, precedentemente avvisato, di atterrare e soccorrere le persone coinvolte.