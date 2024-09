Emergenza lingua blu, dalla Regione sostegni agli allevatori: riunione con l’assessore Gallo

CATANZARO – “La Regione in campo, al fianco degli allevatori calabresi, per arginare le conseguenze dell’epidemia di lingua blu. Le misure e le azioni utili a fronteggiare l’emergenza, che al momento riguarda in particolare il Crotonese, sono state definite e rese operative nel corso della riunione, svoltasi alla Cittadella, su iniziativa dell’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, presenti i direttori generali dei Dipartimenti Agricoltura e Salute, rispettivamente Giuseppe Iiritano e Tommaso Calabrò, e con loro il commissario dell’Asp di Crotone, Antonio Brambilla”. E’ quanto si afferma in una nota della Regione. “Alla disamina della situazione, che sta interessando anche altre aree d’Italia ed è oggetto di attenzioni anche da parte del Governo – è detto nella nota – ha fatto seguito il varo di una serie di attività destinate a fermare l’espansione del contagio ed a ricostituire il patrimonio zootecnico, fortemente segnato dall’avanzare della malattia.

In cima all’elenco, gli interventi mirati di carattere sanitario che già a partire dalle prossime ore saranno posti in essere dal Servizio veterinario dell’Asp, di concerto con i Dipartimenti Agricoltura e Salute e l’Associazione regionale degli allevatori. Contestualmente, si darà corso alle procedure necessarie a far sì che attraverso una specifica delibera di giunta regionale, da adottarsi a breve, vengano stanziate le risorse utili a consentire agli allevatori di procedere ad attività di disinfestazione anche all’interno degli ovili, oltre che a garantire un indennizzo per i capi perduti”. “Ancora: nel mentre l’Asp procederà all’acquisto e somministrazione dei vaccini destinati a rallentare, in chiave preventiva, il propagarsi dell’epidemia – si evidenzia nella nota – si darà seguito alle procedure propedeutiche alla dichiarazione di emergenza sanitaria, per dare così sostanza e concretezza, nel più breve tempo possibile, alla ricostituzione del patrimonio zootecnico”.