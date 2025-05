Doppio incendio nella notte: colpite una pasticceria e una parrucchieria

- Advertisement -

CATANZARO – Doppio incendio a Lamezia nella notte. Alle ore 02.30 del 17 maggio 2025, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro, con supporto di un’autobotte, è intervenuta nel comune di Lamezia Terme in piazza Fiorentino per l’incendio di un laboratorio di pasticceria. All’arrivo sul posto, il personale ha provveduto con tempestività all’estinzione dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’area. Le fiamme hanno coinvolto arredi e suppellettili interni, causando danni esclusivamente materiali. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’evento.

Successivamente, alle ore 03.22, un’ulteriore squadra dei Vigili del Fuoco, proveniente dalla sede centrale di Catanzaro e supportata da un’autobotte, è intervenuta nuovamente a Lamezia Terme, questa volta in piazza Armando Diaz, per l’incendio di una parrucchieria. L’intervento immediato ha permesso di circoscrivere rapidamente le fiamme, che hanno interessato il portone d’ingresso e la vetrina espositiva dell’esercizio commerciale. Anche in questo caso, non si registrano danni a persone né ad altre strutture. Sul posto erano presenti i Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme. Sono attualmente in corso gli accertamenti per determinare l’origine dei due incendi; al momento nessuna ipotesi viene esclusa.