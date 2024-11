Dichiarata la morte cerebrale per il 21enne dopo l’incidente in motocross

- Advertisement -

GIOIA TAURO (RC) – Dopo l’incidente avvenuto sabato scorso, il giovane era stato portato in ospedale in gravissime condizioni. Il 21enne, Matteo Mazzitelli, si stava allenando su una pista per motocross nel comune del Reggino, quando ha perso il controllo del mezzo, rimanendo gravemente ferito a seguito del violento impatto.

Trasferito in elisoccorso all’ospedale di Reggio Calabria, dopo 5 giorni, per il 21enne è stata dichiarata la morte cerebrale. Matteo era originario di Vibo Marina e la comunità è sconvolta così come quella della vicina Briatico, paese d’origine dei genitori. I familiari hanno espresso la volontà di donare gli organi.