Danni ingenti dopo l’alluvione per lo “zoo da favola” di San Pietro a Maida, parte una raccolta fondi

SAN PIETRO A MAIDA (CZ) – «In seguito alla terribile alluvione del 20 ottobre, che ha colpito San Pietro a Maida, la nostra ” favola” ha subito enormi danni». E’ il messaggio con cui le responsabili di “La mia vita é uno Zoo/La Favola Siamo Noi” che si trova in località Pianoro di Corda a San Pietro a Maida, chiedono aiuto. A seguito infatti dell’ondata di maltempo che ha colpito il territorio lametino nei giorni scorsi, sono riuscite a mettere in salvo tutti gli animali (grazie ad un piano di emergenza efficace) che stanno tutti bene.

Ma “con il cuore spezzato informiamo che il parco non è più agibile. Sono stati distrutti tutti percorsi e tante altre cose letteralmente spazzate via. Per chi desidera aiutare e dare una mano, è possibile contribuire attraverso una raccolta fondi che verrà utilizzata esclusivamente per gli animali e per ripristinare al più presto il parco visitato da tante famiglie, bambini e amici degli animali.

“La Favola siamo Noi”

E’ davvero un luogo magico, una mostra faunistica itinerante nata dall’amore per gli animali. Un luogo per trascorrere una giornata indimenticabile a contatto con la natura e nel fantastico mondo degli animali. “Il tuo contributo conta molto per noi, indipendentemente dall’importo che riuscirai a donare: anche la più piccola donazione conta tantissimo soprattutto per i nostri amati animali. Aiutaci a ritornare e a portare sorrisi”.

Per chi desidera può donare

Iban: IT37M3608105138254170954171

Postepay: 5333171175447164

C.Fiscale: VLRMRL64M47Z129K