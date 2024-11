Concorso nazionale equestre di Salto Ostacoli, uno spettacolo per appassionati e sportivi

- Advertisement -

CATANZARO – A 14 anni dalla prima inaugurazione e dopo un lungo periodo di abbandono, torna finalmente al suo originario splendore il Centro Ippico “Valle dei Mulini”. Lo fa grazie alla volontà di una nuova gestione, l’associazione Valle dei Mulini s.s.d., pronta a restituire alla città un impianto sportivo di prim’ordine, location di eventi e manifestazioni di carattere internazionale nonché volano ed attrazione turistica e sportiva per il capoluogo.

Occasione più importante non poteva esserci per il rilancio della struttura se non quella di ospitare immediatamente un Concorso Nazionale di Salto Ostacoli (categoria A1) che andrà in scena dal 22 al 24 novembre. Uno spettacolo che chiamerà a raccolta da ogni parte d’Italia centinaia di persone, tra appassionati e sportivi, pronte a gareggiare tra i campi del nuovo centro catanzarese.

Un ricco cartellone di appuntamenti non solo di carattere equestre ma che spazierà tra buona musica ed alta gastronomia locale. Un evento pronto a generare ricadute positive per la città e per il terzo settore, rilanciando nel capoluogo uno sport per troppo tempo rimasto latente ed inseguendo quell’obiettivo volto a trasformare il Centro in un polo attrattivo per le competizioni equestri, consolidando la sua importanza nel panorama sportivo calabrese, ambendo a diventare punto di riferimento a livello nazionale, con conseguenti ed importanti ricadute economiche e sociali che andranno a rafforzare l’identità e il prestigio della Città di Catanzaro.

LA STRUTTURA

Nato nel 2009 e immerso nella natura della suggestiva Valle dei Mulini, il Centro Ippico della “Scuderia Cricelli”, riprende il nome dalla valle stessa, offrendo un ambiente ideale per l’equitazione nel pieno centro di Catanzaro. Qui la passione per i cavalli si intreccia con la bellezza del paesaggio, creando un contesto perfetto per atleti e appassionati.

Una struttura di alta qualità per l’equitazione, capace di offrire aree dedicate e campi specifici per le varie attività: un’area dedicata alla preparazione dei cavalli, quella per il riscaldamento pre-competizione con fondo in sabbia silicea per le gare di barrage ma anche un campo per il salto a ostacoli attrezzato secondo gli standard più elevati e pronto ad ospitare competizioni di alto livello.

Il Centro Ippico Valle dei Mulini gode, inoltre, dell’affiliazione con la F.I.S.E., divenendo punto di riferimento per l’equitazione dell’intero Sud Italia. Ma non solo sport. Il Centro si propone anche di lanciare tra le novità la costruzione di una Club House destinata a diventare un luogo accogliente e raffinato, aperto non solo agli appassionati del Parco ippico, ma a tutta la cittadinanza. Sarà possibile gustare piatti squisiti, conversare in un ambiente rilassante o dedicarsi alla lettura, così come usufruire di aree preposte ad ospitare eventi culturali e sociali come concerti, cinema all’aperto o mostre.

Insomma, la riqualificazione del Centro Ippico Valle dei Mulini non mira solo al rilancio dell’equitazione, ma alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale della città di Catanzaro e dell’intera Calabria, generando un impatto positivo sia sociale che economico e favorendo la crescita del turismo e dell’economia locale.