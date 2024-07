Calci, pugni e minacce alla sorella, arrestato 40enne per maltrattamenti

PETILIA POLICASTRO (KR) – E’ stato arrestato dopo l’intervento dei carabinieri. L’uomo, un 40enne del Crotonese è accusato di maltrattamenti in famiglia per aver picchiato, con calci e pugni, la sorella. Un incubo per la donna che nell’ultimo violento episodio si è rifugiata in bagno e ha chiamato il 112.

I militari sono intervenuti dopo la sua telefonata, nel corso della quale la donna, era in evidente stato d’agitazione ed hanno trovato l’uomo in preda ad un forte stato di alterazione mentre minacciava e insultava la sorella. Dalle ricostruzioni è emerso quadro familiare fatto di continue violenze, minacce e offese nei confronti della donna.