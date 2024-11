Cadavere rinvenuto e recuperato tra gli scogli, si tratta di un giovane tra i 30 e i 35 anni

CATANZARO – La drammatica scoperta questa mattina nella zona Porto nel quartiere marinaro di Catanzaro. Il cadavere di un giovane dell’apparente età tra i 30 e i 35 anni, di cui non è stata resa nota l’identità è stato individuato e recuperato in acqua. Ritrovato anche uno zainetto ma all’interno non vi erano documenti.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di porto, ma anche carabinieri e vigili del fuoco. Il corpo senza vita era stato avvistato nelle prime ore della mattina ed è stato recuperato alla base degli scogli del molo piccolo. Secondo quanto emerso, l’uomo aveva addosso solo pantaloncini e maglietta. Il corpo è stato trasportato all’interno del sedime portuale in attesa del magistrato di turno e medico legale.