Brucia sterpaglie nel suo terreno e provoca un incendio che lambisce alcune case. Denunciato

BELVEDERE SPINELLO (KR) – Avrebbe acceso il fuoco per bruciare delle sterpaglie e ripulire il suo fondo agricolo perdendo poi il controllo delle fiamme che si sono poi propagate ed hanno lambito anche alcuni edifici vicini. Un uomo è stato denunciato per incendio doloso dai carabinieri a Belvedere Spinello.

I militari, intervenuti dopo essere stati attirati dalla presenza del rogo, hanno dapprima verificato la presenza di persone coinvolte o i rischi per le abitazioni vicine che sono risultate disabitate. Sul posto, scattato l’allarme, ara intervenuto anche il personale antincendio di Calabria Verde che si è adoperato per spegnere le fiamme. Successivamente i carabinieri hanno identificato il proprietario del terreno che ha riferito di avere inteso bruciare le sterpaglie non riuscendo poi a controllare le fiamme ma senza dare nessun allarme o richiedere interventi per contenere i danni.