Beccati a spacciare vicino ad una scuola: in manette due coniugi – VIDEO

CROTONE – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crotone hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due coniugi, A.B., trentaduenne, e F.C., ventiseienne, accusati di traffico di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito, ieri 4 dicembre 2024, su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) del Tribunale di Crotone, che ha accolto le risultanze delle indagini condotte sotto l’egida della Procura di Crotone.

I due soggetti sono stati arrestati e portati in carcere a seguito delle indagini che hanno messo in luce numerosi episodi di cessione di droga, in particolare cocaina, all’interno della loro abitazione, situata nel quartiere Acquabona di Crotone. Le investigazioni, che hanno avuto il supporto di telecamere di sorveglianza posizionate nei pressi dell’immobile, hanno permesso agli inquirenti di ricostruire il traffico illecito che si svolgeva nelle vicinanze di un istituto scolastico.

Il provvedimento cautelare, che ha portato all’arresto dei coniugi, si inserisce in un’operazione di contrasto al traffico di stupefacenti nel territorio di Crotone, denominata Nerone , portata avanti con determinazione dai Carabinieri, che hanno monitorato le attività illecite nel quartiere. Questo intervento rafforza l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro lo spaccio di droga, che costituisce una minaccia per la sicurezza pubblica, soprattutto in prossimità di scuole e luoghi frequentati da giovani.