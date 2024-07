Arrestato presunto scafista, in Italia nel 2021 e destinatario di un ordine allontanamento

CROTONE – In relazione allo sbarco, avvenuto il 20 luglio scorso, di 65 migranti nel porto crotonese la Squadra mobile di Crotone ha arrestato un presunto scafista. In quella occasione i profughi erano arrivati a bordo di una motovedetta della Guardia costiera dopo essere stati soccorsi al largo delle coste calabresi. Dopo le prime verifiche compiute dal personale dell’Ufficio immigrazione, è emersa la posizione di un soggetto, un 33enne di nazionalità irachena, il quale, seppur con diverse generalità, era già arrivato in Italia a settembre del 2021, sempre a Crotone ed era destinatario di un ordine di allontanamento emesso dal Questore. L’uomo, questa volta, aveva fornito diverse generalità ma grazie agli accertamenti compiuti, gli investigatori sono riusciti a verificare che si trattava dello stesso soggetto su cui gravava il divieto di rientro in Italia per tre anni. Il 33enne è stato arrestato e portato in carcere a disposizione della Procura.

- Pubblicità sky-