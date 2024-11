Anas: lavori all’impalcato del viadotto sul fiume Neto, limitazioni al traffico sulla Statale 106

- Advertisement -

CROTONE- Nell’ambito dei lavori di risanamento del Viadotto sul fiume Neto, per consentire le operazioni di sollevamento dell’impalcato e la posa dell’attraversamento idraulico in corrispondenza del bivio di “Fasana“, si rendono necessarie delle limitazioni al traffico veicolare sulla strada statale 106 ‘Jonica’ in provincia di Crotone. Gli interventi riguardano nel dettaglio, il rifacimento dei cordoli in calcestruzzo armato, l’installazione di nuove barriere di sicurezza, la realizzazione di nuova pavimentazione, segnaletica orizzontale e nuovi giunti di dilatazione in corrispondenza di ogni campata. Le operazioni di varo dell’impalcato verranno eseguite mediante il sollevamento effettuato con martinetti idraulici.

A partire da domani, mercoledì 27 e fino a venerdì 29 novembre, sarà attiva la chiusura al traffico lungo il Viadotto e il traffico veicolare in direzione Reggio Calabria Taranto – nel tratto compreso tra la rotatoria di “Passovecchio” e il bivio di “Fasana” – sarà deviato lungo la SGC 107 “Silana-Crotonese” fino allo svincolo di Rocca di Neto per poi uscire dallo svincolo medesimo ed immettersi sulla SP18 fino al bivio di Fasana.

I veicoli diretti a Taranto-Reggio Calabria, dovranno uscire al bivio di Fasana ed immettersi sulla SP 18 fino alla rotatoria di Rocca di Neto e qui, tramite lo svincolo di Rocca di Neto, immettersi sulla SGC107 direzione Crotone per raggiungere la SS106. Sarà consentito l’utilizzo del vecchio tracciato della SS106 (complanare a 4 corsie) a tutti i residenti e ai mezzi che devo raggiungere le attività commerciali presenti in sito e il passaggio sul tratto di strada inibito al traffico ai soli mezzi di emergenza (VV.FF. e SUEM/118) in caso di assoluta necessità/emergenza.