Davanti la Cittadella, protesta dei volontari del 118 per il mancato rinnovo delle convenzioni

CATANZARO – Questa mattina, le associazioni di volontariato calabresi, si sono ritrovate davanti la Cittadella della Regione per protestare in merito al mancato rinnovo delle convenzioni per il supporto al 118 e per il trasporto dei pazienti dializzati. I manifestanti sono giunti davanti la Cittadella, con le loro ambulanza parcheggiandole nel parcheggio antistante, sperando di potere incontrare il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto. Un incontro, che alla fine non c’è stato ed i rappresentanti delle associazioni presenti hanno annunciato per il prossimo 16 giugno il blocco di tutte le ambulanze del volontariato che si occupano del supporto al 118 e del trasporto dializzati e l’attuale situazione, quella relativa legata al mancato rinnovo delle convenzioni per il supporto al 118 e per il trasporto dei pazienti dializzati sarà posto all’attenzione della Prefettura e alla Procura della Repubblica.

