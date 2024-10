LAMEZIA TERME(CZ) – Torna il collegamento aereo dal Canada alla Calabria grazie ad Air Transat. A partire dal 26 giugno 2025, una delle principali compagnie aeree canadesi, offrirà un nuovo volo diretto da Lamezia Terme a Toronto. Il collegamento, che sarà attivo dal 26 giugno 2025, prevede una frequenza settimanale, rafforzando così la presenza del vettore nel mercato italiano. L’annuncio fa parte di una più ampia strategia di espansione di Air Transat, che vedrà incrementare i collegamenti tra Italia e Canada. In totale, saranno 19 i voli settimanali diretti dall’Italia al Canada durante la prossima stagione estiva. Oltre a Lamezia Terme, anche gli aeroporti di Roma Fiumicino e Venezia Marco Polo saranno protagonisti di questo ampliamento, con voli diretti verso le città di Toronto e Montréal.

Il 2 maggio 2025 partiranno i collegamenti tra Venezia e Montréal, con due voli a settimana, mentre lo stesso giorno saranno inaugurati i voli tra Roma e Montréal, con cinque collegamenti settimanali, che diventeranno giornalieri dal 20 giugno. Il 3 maggio prenderanno il via anche i voli da Roma e Venezia per Toronto: dalla Capitale saranno offerti cinque voli a settimana (che diventeranno sette dal 21 giugno), mentre da Venezia ci sarà un volo settimanale, che raddoppierà dal 24 giugno.

Infine, il 26 giugno sarà la volta del nuovo volo settimanale da Lamezia Terme a Toronto, che rappresenta un’importante novità per il Sud Italia, offrendo ai calabresi e ai viaggiatori delle regioni limitrofe un collegamento diretto con il Canada. Air Transat opererà questi voli con i suoi Airbus A330, configurati in due classi: Economy, con 346 posti, e Club Class, con 12 posti. La compagnia dispone di una flotta moderna composta da 37 aeromobili, tra cui 7 Airbus A321, 15 A321neoLR, 2 Boeing 737-MAX 8, 11 Airbus A330-200 e 2 A330-300. Oltre ai voli diretti per Toronto e Montréal, sarà possibile raggiungere anche destinazioni come Cancun e Lima con una coincidenza a Toronto o Montréal, offrendo così ulteriori opzioni di viaggio ai passeggeri italiani. Con questa espansione, Air Transat conferma il suo impegno a rafforzare i collegamenti tra l’Italia e il Canada, rispondendo alla crescente domanda di voli tra i due Paesi e offrendo nuove opportunità sia per il turismo che per i viaggi d’affari.