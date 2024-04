Agguato in Calabria, operaio 24enne ucciso a colpi di pistola mentre stava lavorando

SAN PIETRO DI CARIDA’ (RC) – Un operaio 24enne, Domenico Oppedisano, è stato ucciso a colpi di pistola in località Prateria e San Pietro di Caridà, nel reggino. Dalle prime notizie, l’uomo stava lavorando quando è stato raggiunto dai colpi sparati da ignoti. Sul posto stanno operando i carabinieri per cercare di ricostruire la dinamica e individuare il movente dell’omicidio. Sul posto anche il magistrato di turno della Procura di Palmi. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi e secondo le prime informazioni, la vittima era incensurata.

