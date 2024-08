Abbandonano sacchi neri di rifiuti fuori orario: identificati e sanzionati – VIDEO

CROTONE – Continua l’attività di controllo del NOA (Nucleo Operativo Ambientale) del Comando di Polizia Locale di Crotone contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti ingombranti. I controlli, con l’ausilio di fototrappole, vengono effettuati in tutti i quartieri cittadini. Le immagini riprese dalle videocamere mostrano infatti alcuni soggetti intenti ad abbandonare fuori dagli orari consentiti sacchi neri, il cui utilizzo è vietato, ed altri materiali in zona Farina. Gli stessi sono stati identificati e sanzionati. Prosegue, inoltre, anche il servizio in borghese con relativi appostamenti.

VIDEO