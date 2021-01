Frecciarossa notturno tra Torino e la Calabria, Trenitalia lancia un sondaggio

Il costo del biglietto del potenziale collegamento Frecciarossa Etr50 base in standard per la Calabria sarà tra le 95€ e 115€ euro

COSENZA – La Calabria potrebbe tornare nuovamente tornare a essere collegata con il Piemonte grazie all’implementazione dei servizi ferroviari a lunga percorrenza dell’Alta Velocità. Trenitalia sta infatti proponendo agli utenti un sondaggio relativo al gradimento di un eventuale servizio Frecciarossa notturno tra Torino Porta Nuova e Reggio Calabria Centrale, con fermate intermedie a Milano, Reggio Emilia AV, Bologna Centrale, Firenze, Paola, Lamezia Terme Centrale, Villa San Giovanni.

Orari e tempi di percorrenza

Il nuovo collegamento Frecciarossa Etr500 tra Torino e la Calabria (che collega anche la Sicilia) partirà da Torino tra le 20 e le 21 (con fermate intermedie a Milano, Reggio Emilia AV, Bologna e Firenze) e arriverà tra le 6 e le 7 a Paola, con proseguimento su Lamezia Terme e Villa San Giovanni per imbarco su aliscafo ed arrivo a Messina alle 8,30 circa.

Il rientro dalla Sicilia partirebbe con aliscafo da Messina tra le 20 e le 21 per raggiungere Villa San Giovanni tra le 22 e le 23; da qui imbarco sul Frecciarossa per Torino per arrivare a Torino tra le 8 e le 9 del mattino (con fermate intermedie a Lamezia Terme, Paola, Firenze, Bologna, Reggio Emilia AV, Milano).

Il costo del biglietto base in standard per la Calabria sarà tra le 95€ e 115€ e per la Sicilia Tra i 110€ e i 130€, comprensivi di aliscafo e collegamenti con le principali destinazioni nell’isola.

A bordo del Frecciarossa Etr500 sarà presente un servizio di ristorazione che sarà sempre aperto (tranne che dall’1 alle 5 del mattino) e per chi sceglie la Business e la Executive un kit notte (cuscino poggiatesta, mascherina e tappi) più la colazione.

“I tempi di percorrenza sarebbero abbastanza competitivi con qualsiasi altro vettore notturno, su questa specifica relazione. – dichiara Associazione Ferrovie in Calabria – E probabilmente i tempi di percorrenza potrebbero essere ulteriormente ridotti”.