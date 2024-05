Da Forlì a Rende a piedi, Giovanni conclude la sua maratona in 16 giorni per “un pianeta migliore”

COSENZA – Il 30 aprile scorso si è conclusa in Calabria la prima parte di W.A.L.K. Iniziato il 13 aprile scorso a Forlì la maratona si è snodata lungo 16 tappe in tutta Italia, 4 eventi di sensibilizzazione e 1.000km in 16 giorni, una media di 60km al giorno. Un lungo plogging di Giovanni Senatore, documentato da Nicoló De Seta e Francesco Martinca. Un progetto per prendere coscienza del fatto che tutti possiamo tutto se siamo disposti a farlo.

Dopo la sua esperienza nella maratona di Valencia (chiusa in 3h e 20min), Giovanni ha deciso di mettersi alla prova per delle finalità più profonde. L’arrivo era stimato per il 4 di Maggio, ma Giovanni è riuscito a concludere i 1.000km ben 4 giorni prima.

Il progetto W.A.L.K.

Giovanni Senatore, 20 anni di Rende (CS), è uno studente di Economia presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna con la passione dell’atletica leggera. Insieme a 2 suoi amici e coetanei: Paolo Mauro e Nicolò De Seta, anch’essi di Rende, ha dato vita al Progetto W.A.L.K., un’iniziativa per riscoprire l’Italia con gli occhi di una nuova generazione. Il nome WALK è un gioco di parole: to walk in inglese significa “camminare”, ma WALK è anche acronimo di Why Accomplish Like. Kids, ovvero “perché realizzare come bambini”. E in effetti, il progetto ambizioso di Giovanni, Paolo e Nicolò è un richiamo a tutti i giovani che hanno voglia di guardare la realtà con gli occhi sognanti di bambini, ma di sforzarsi per cambiarla con una mentalità adulta. Rincorrere i propri obiettivi, innamorati come bambini e determinati come adulti, senza porsi troppe barriere derivanti dalla razionalità adulta.

Il progetto è consistito in una lunga camminata – circa mille chilometri – partendo da Forlì il 13 di Aprile 2024, città dove Giovanni studia come fuorisede, fino a Rende, sua città natale. In questo ritorno verso casa, Paolo e Nicolò si sono occupati di documentare il viaggio con aggiornamenti e dirette sui principali social media, evidenziando bellezze e sensibilizzando sulle criticità che, purtroppo, faticano a mancare.

Tuttavia, non si è trattato di una semplice camminata, ma di qualcosa di molto più significativo. Il Progetto WALK si svolgerà infatti in collaborazione con Plastic Free, un’associazione che da anni si batte per un mondo senza plastica. Grazie alla partnership con questa importante associazione, Giovanni, in quanto referente Plastic Free, ha tenuto con altri referenti, delle attività di sensibilizzazione in ognuna delle tappe prefissate per il suo percorso (Forlì, Firenze 14/04, Roma 21/04 e il prossimo a Cosenza 04/05) che spaziano da incontri formativi sulla crisi climatica con le scuole a dei CleanUp insieme ad altri volontari.

Spesso noi Italiani ci dimentichiamo di vivere in un Paese meraviglioso. Conoscere e valorizzare il nostro territorio è importante perché, oltre ad arricchirci come persone, ci fa capire quanto sia importante salvaguardarlo. E proprio da qui viene l’idea del Progetto WALK, un’impresa che molti potrebbero considerare difficile o addirittura folle. Ma Giovanni, Nicolò e Paolo sanno bene che, per realizzare il sogno di un pianeta migliore e più sostenibile, è necessario oggi più che mai avere il coraggio di impegnarsi per il futuro. Magari un nuovo e giovane punto di vista, oggi, può contribuire a tale realizzazione.