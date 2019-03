Tragico frontale sulla 107, muore una ragazza di 24 anni

L’impatto mortale √® avvenuto sulla Strada Statale 107. Oltre alla vittima, un’altra persona √® rimasta gravemente ferita, un 32enne di Cetraro¬†

CROTONE – Una ragazza di 24 anni, di Crotone, ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto intorno alle 13, sulla 107 Silana Crotonese all‚Äôaltezza del bivio di Corazzo-Scandale. Un’altra persona √® rimasta gravemente ferita.

Nell’impatto sono rimaste coinvolte due auto, una Fiat Bravo ed una Matiz, che per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente. La vittima, Marianna Origlia,¬†viaggiava sulla Matiz, ed √® morta sul colpo. Sul posto √® intervenuta anche l’eliambulanza ma per la donna c’era pi√Ļ niente da fare. L’incidente √® avvenuto poco prima del bivio per Corazzo, tra i Comuni di Crotone e Scandale.

Lo scontro √® stato terrificante e anche l’autista dell’altra auto, L.D., di 32 anni di Cetraro (Cs), √® rimasto ferito in modo grave ed √® stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Crotone da un’ambulanza del 118. Sul posto ad effettuare i rilievi ci sono tre pattuglie della polizia Stradale. La circolazione sulla statale 107 √® chiusa in quel tratto: attivati percorsi alternativi.