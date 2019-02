Lamezia Terme, auto si ribalta: un ferito

Il conducente è stato estratto dal veicolo dai vigili del fuoco e trasferito nel vicino ospedale

LAMEZIA TERME (CZ) – Incidente stradale avvenuto in via Giovanni XXIII, coinvolta una sola vettura, una Fiat Idea che, per cause in corso di accertamento si è ribaltata su di un fianco.

All’interno della vettura era presente il solo conducente. sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme. Dopo avere estratto dall’abitacolo il ferito è stato preso in consegna dal personale sanitario del Suem 118 per le cure del caso e il successivo trasporto presso la struttura ospedaliera più vicina

Sul posto sono presenti la polizia locale, la polizia di stato e la Guardia di Finanza.

Notevoli i disagi per la viabilità . Attualmente il tratto di strada è chiuso al transito per effettuare i rilievi e stabilire la dinamica dell’incidente