Il Pd Calabria chiede un passo indietro ad Oliverio sostenuto dai sindaci

Mentre il partito democratico calabrese continua a chiedere ad Oliverio di desistere dal candidarsi, dopo il sostegno di Belcastro sindaco di San Giovanni in Fiore arriva quello di Raimondi primo cittadino di Torano

CATANZARO – L’interesse suscitato dalle recenti interviste rilasciate dall’ex presidente della Giunta Regionale Agazio Loiero, a parte alcune prevedibili stonature non del tutto disinteressate, potrebbe essere sintomatico dell’ancora viva speranza di ricreare un rinnovato entusiasmo nel popolo del centro sinistra calabrese! In verità le argomentazioni di Loiero, come sempre esternate con forbita eleganza e con alto tasso di onestà intellettuale, hanno disvelato una verità cocente su come in Calabria, nella massima istituzione e nella vita di partito, si proceda a passo lento, sul perché non si nota più un minimo di interesse per la vita di partito e, soprattutto, perché in tanti hanno lasciato ed altri pensano di lasciare il PD calabrese al suo ineluttabile destino!

Analogo e più esteso interesse ha suscitato la sua riflessione sull’autonomia differenziata diffusa da un quotidiano nazionale, peraltro anticipata nel corso di un partecipato evento a Gasperina, al punto da spingere un nutrito gruppo di dirigenti democratici ad incontrarsi per discutere di strategie in vista delle scadenze elettorali (regionali e forse nazionali).

Si è convenuto che se si vuole continuare a scrivere un pezzo di storia nella nostra regione, nelle nostre città e nei nostri territori, occorre che si assumano concretamente impegni per innalzare il livello culturale e morale di una rinnovata classe dirigente, in grado di far capire al popolo deluso del centro sinistra calabrese che è ancora possibile ipotizzare la costruzione di nuovi e credibili percorsi di proposte. Si è registrata una convergenza unanime sulla necessità di procedere in direzione della rottura del vecchio schematismo dell’attesa e dell’intoccabilità di santuari che invocano regole e metodi già abbondantemente dissacrati dal voto degli elettori! Come se la sfilza di risultati negativi, culminata con le ultime elezioni europee, fosse avulsa dalla percezione negativa che aleggia nell’immaginario collettivo calabrese sulla qualità dell’impegno profuso dallo stesso governatore regionale!

Per i democratici il tempo dell’attesa è terminato, non serve più il lento procedere imposto dalle solite ritualità , la velocità con la quale gli eventi si caratterizzano non lascia spazi a ripensamenti o a discussioni interminabili! Urgono determinazione e convincimento per una svolta netta che ci ponga nella condizione di stare nella partita dell’imminente scadenza regionale per cui il primo passo indietro deve essere fatto da quanti dal PD hanno ricevuto tanto, forse molto di più dei meriti acquisiti.

Partito Democratico Calabria

RAIMONDI: LA POLITICA PRIMA DI TUTTO

“La politica è una cosa. La giustizia un’altra. In Italia e nel mondo nessuno è un condannato fino al giudizio di ultimo grado (tre nel nostro caso). Sia dunque la politica, almeno fino alla conclusione di ogni inchiesta, a prevalere. Le prossime elezione regionali non possono essere completamente stravolte dalle inchieste penali”. A dichiararlo in una nota stampa il sindaco di Torano Castello Lucio Franco Raimondi. “Il presidente Oliverio ed i suoi competitor devono potersi confrontare liberamente sui temi drammatici della Calabria. Il presidente in carica, in particolare, si è speso molto per l’edilizia scolastica e grazie a questa sua volontà il Comune di Torano Castello avrà presto due edifici scolastici nuovi per i suoi bambini. Non mi pare sia poca cosa, quindi voglio rivolgere un appello al Pd nazionale, come fondatore di questo partito nel mio territorio, a sostenere senza remore la ricandidatura di Oliverio affinché sia il corpo elettorale a decidere! Questa è la democrazia!”