Anziana abbandonata in auto sotto il sole: denunciata coppia

Una donna di 60 anni chiusa in una autovettura sotto il sole mentre la coppia di origini moldave faceva il bagno

CROTONE – Abbandonano donna in auto sotto il sole: denunciati. Abbandono di persone minori o incapaci è l’accusa contestata dai carabinieri della stazione di Cutro (Kr) nei confronti di due coniugi, di origini moldave, di 38 anni lui e 41 lei, badante, residenti a Mesoraca. Nel tardo pomeriggio di ieri i militari sono intervenuti nella localitĂ Le Castella, di Isola di Capo Rizzuto, dove era stata segnalata una donna, di circa 60 anni, chiusa in un’autovettura intestata ai due moldavi. L’anziana, originaria della provincia di Crotone e residente nel varesotto, affetta da demenza, era stata richiusa nell’auto, parcheggiato al sole, mentre i due facevano il bagno. La donna, che non versa in pericolo di vita, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, per essere sottoposta ad accertamenti.