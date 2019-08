Incendi: in fiamme collina nel catanzarese, evacuato residence

Misura precauzionale dei vigili del fuoco per frenare l’avanzata del rogo alimentato dal vento

COPANELLO (CZ) – Incendio di arbusti, macchia mediterranea e zona boscata a Copanello di Stalettì, sul litorale ionico del catanzarese, in corrispondenza del costone della collina a ridosso di un residence turistico. Disagi per la circolazione sulla strada statale 106 che conduce a Soverato. Sul posto per tentare di circoscrivere e domare il rogo stanno operando le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro. In via precauzionale sono state evacuate le abitazioni del residence e alcune costruzioni che si trovano nelle vicinanze a causa del veloce propagarsi delle fiamme alimentate dal vento. In azione oltre agli operatori a terra e un mezzo aereo del reparto volo di Lamezia Terme. (Un Dos vigile del fuoco a coordinare le operazioni di soccorso delle squadre di terra e del mezzo aereo Drago VF124 del reparto volo di Lamezia Terme). Problemi di viabilitĂ direzione Soverato, è stato richiesto l’intervento della Polizia stradale

Diciotto richieste di soccorso aereo, la gran parte delle quali sono arrivate da due regioni del Sud: Sicilia e Calabria. Sono quelle giunte sino al pomeriggio al Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione civile per lo spegnimento di incendi boschivi.6 sono arrivate dalla Sicilia, 5 dalla Calabria, 3 dalla Basilicata e 2 rispettivamente dalla Sardegna e dal Lazio. L’intenso lavoro svolto dai piloti dei mezzi aerei – 13 Canadair e 4 elicotteri del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai quali si aggiunge un elicottero del Comparto Difesa – ha permesso di mettere sotto controllo o spegnere, finora, 8 roghi. Le attivitĂ di lancio di acqua e liquido ritardante ed estinguente proseguiranno finchĂ© le condizioni di luce consentiranno di operare in sicurezza.