Unical e Comune di Cosenza: accordo per monitorare i tratti fluviali del Crati e del Busento

RENDE – L’Università della Calabria e il Comune di Cosenza hanno stipulato un accordo nell’ambito del progetto “Ecosistema dell’Innovazione Tech4You” che ha come obbiettivo, quello di monitorare le portate defluenti nei tratti fluviali del Crati e del Busento che attraversano l’area urbana. Le attività da realizzare nell’ambito dell’accordo riguardano l’installazione di due webcam e di un misuratore di livello idrometrico (idrometro) per la stima del livello idrico e della portata che defluisce nei due corsi d’acqua. Inoltre è previsto il monitoraggio in continuo dei livelli idrometrici e della velocità superficiale della corrente in transito nei due corsi d’acqua.

In particolare, il Crati sarà monitorato in corrispondenza della passerella in legno del quartiere Arenella, dove saranno installate una webcam ed un idrometro, ed il Busento in corrispondenza del ponte Mario Martire, dove sarà installata una webcam. Il progetto prevede anche una stima della portata transitante nei due corsi d’acqua attraverso elaborazioni dei dati provenienti sia dalle webcam che dall’idrometro.

Il Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente dell’Unical, presterà al Comune di Cosenza tutto il supporto tecnico-scientifico necessario per l’espletamento delle attività concordate mentre dal canto suo, il comune bruzio, fornirà al Dipartimento tutta la documentazione in proprio possesso che possa ritenersi utile per la pianificazione e lo svolgimento delle attività, nonché, qualora necessario, a rendersi parte attiva, su richiesta del DIAm, per il reperimento di documenti, dati e informazioni in possesso di altri enti pubblici o privati.

I dati saranno raccolti e messi a disposizione della società civile, l’industria, gli Enti pubblici a livello locale e la comunità scientifica nazionale e internazionale. Un accordo che avrà la durata di 3 anni e potrà essere rinnovato.