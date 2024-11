Un compleanno doloroso, la mamma di Ilaria Mirabelli: “saranno gli Angeli a festeggiare con te”

- Advertisement -

COSENZA – Cosa c’è di più doloroso della scomparsa di una figlia, del ricordo di una vita trascorsa a fare di tutto per la sua felicità e il suo bene, di un compleanno di una mamma che non ha più la sua ‘bambina’. Oggi Ilaria Mirabelli, avrebbe compiuto 39 anni, e la mamma ha rivolto a lei un messaggio, intriso di dolore e amore. La sua vita però si è fermata per sempre il 25 agosto scorso, sulla strada per Lorica.

“Adesso che non sei più con noi, saranno gli Angeli a festeggiare con te il tuo compleanno. A noi non resta che fare volare fin lassù i nostri più cari auguri a Te che hai lasciato nei nostri cuori un grande dolore e un grande vuoto, ma anche un gran ricordo ed esempio di amore e bontà. La tua assenza ci fa star male, ma sappiamo che adesso sei in un posto migliore”.

“Signore – scrive mamma Lidia nel messaggio pubblicato sulla pagina Facebook “Verità per Ilaria” – mi rivolgo a Te, col cuore spezzato dal dolore e ti prego: metti i tuoi Angeli attorno ai nostri figli affinché non succeda più a nessuno ciò che è successo alla mia adorata Ilaria e proteggili da colui che è malvagio! Auguri figlia dolcissima, Auguri “Biancaneve di mamma” (era così che desideravi essere chiamata da me quando andavi a scuola e la mattina venivo a svegliarti). Ancora Auguri dalla tua mamma, dalla tua amata famiglia e da tutte le persone che ci sono vicine e ti hanno voluto tanto bene. La tua cara mamma”.