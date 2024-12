Si è spento Antonio Jorio, farmacista amatissimo dalla comunità cosentina e rendese

- Advertisement -

RENDE – Si è spento nella notte, a Rende, Antonio Jorio, farmacista stimato per essersi adoperato, nel corso degli anni, per il benessere degli altri. Alla fine degli anni ’70 ha rilevato la farmacia a Rende, la Farmacia Jorio. Ha trascorso gli ultimi giorni nella clinica di Villa San Carlo a Rende. Per la comunità tutta, è stato sempre un esempio di correttezza, ha cercato sempre di andare incontro alle esigenze di tutti.

Lo ricorda commosso il figlio Arturo Jorio: “È stato imprenditore nel settore farmaceutico, consigliere di banca e consigliere dell’associazione dei grossisti italiani ed anche Presidente del Rotary di Cosenza. Mio padre ci ha insegnato l’imprenditoria, la correttezza economica, la correttezza verso i clienti, verso i fornitori, verso i dipendenti. Si può dire che lui abbia trascorso una vita lavorando, fino a quando ha potuto è stato in farmacia elargendo consigli e gentilezze nei confronti dei clienti. Inoltre, ha fatto da mentore a tutti i giovani farmacisti, a tutti coloro che sono venuti a fare il tirocinio dall’Università. Molti di loro ancora si ricordano i consigli preziosi che gli dava mio padre”.

Il figlio Gianfranco Jorio ha piacere che tutti lo ricordino come “un uomo gentile e posato, mai fuori le righe e sempre rispettato da tutti”. I funerali si terranno domani, giovedì 5 dicembre alle 16,30 alla Parrocchia di San Carlo Borromeo Quattromiglia di Rende.