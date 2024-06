Servizio civile, parte il tutoraggio del CSV Cosenza per facilitare l’ingresso al lavoro

RENDE – Sarà presentato domani, mercoledì 12 giugno, alle 9, all’aula consolidata del cubo 13C dell’Università della Calabria, il percorso di tutoraggio rivolto agli operatori volontari di servizio civile del programma “Restanti” del CSV Cosenza in cui sono impegnati, attualmente, 300 ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni. Questi, che svolgono attività sociali nei progetti che vedono coinvolti enti di terzo settore di tutta la provincia, termineranno la propria esperienza nel mese di settembre. Avvicinandosi la chiusura del programma, il Centro servizi ha intenzione di coinvolgerli nell’attività di tutoraggio al fine di fornirgli strumenti utili per spendere al meglio le proprie competenze nella ricerca attiva del lavoro. Il programma è molto ricco e sarà articolato in diversi incontri con i partner del percorso: Università della Calabria, Centro per l’Impiego di Cosenza, CISL Scuola, Accademia Da Vinci, Ranstad, MicreoHub.

Alla giornata di lancio saranno presenti Patrizia Piro Prorettrice dell’Università della Calabria, Giovanni Romeo presidente del CSV Cosenza ETS, Giovanni Cuconato direttore del Centro per l’Impiego di Cosenza ed Emma Staine, assessore al Welfare della Regione Calabria.

Domani, dalle 11 alle 13.30, sarà proprio il Centro per l’impiego ad illustrare il suo ruolo nell’ambito della rete territoriale delle politiche attive e inclusive per il lavoro presentando i servizi offerti, le opportunità e il programma GOL. Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, sarà dato il via al percorso di certificazione delle competenze a cura dell’Università della Calabria e dell’Accademia Da Vinci.

Gli altri appuntamenti sono previsti il 19 giugno con la CISL scuola che si soffermerà sulle opportunità nel mondo della scuola con guida ai titoli valutabili ai fini dell’inserimento delle graduatorie GPS e ATA; Il Centro per l’impiego che approfondirà gli strumenti per la ricerca attiva del lavoro (come preparare una candidatura efficace, dal CV e lettera di presentazione all’utilizzo delle piattaforme e social network professionali) e la rete dei servizi per l’impiego europei (EURES).

Mercoledì 3 luglio MicreoHub curerà lo spazio riservato all’autoimprenditorialità presentando le misure di avvio di imprese “Resto al sud” e “Yes I start up”. Seguirà l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro con Randstand. Gli incontri si svolgeranno tutti all’aula consolidata del cubo 13C dell’Università della Calabria.