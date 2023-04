Sciopero del trasporto pubblico, possibili disagi sulle corse Amaco

COSENZA – E’ stato proclamato per il prossimo martedì 2 maggio, lo sciopero nazionale del settore TPL di quattro ore, dal sindacato Confail-Faisa. Per questi motivi l’Amaco precisa che “pur non essendo pervenuta dall’organizzazione sindacale territoriale, entro i termini previsti dalle regole in materia di corretto esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, nessuna comunicazione sulla modalità di astensione dal lavoro, singoli lavoratori dell’azienda potrebbero decidere autonomamente di aderire allo sciopero“.

“In tal caso – spigano dall’Amaco – potrebbero verificarsi disagi per la conseguente soppressione di alcune corse del servizio urbano che ad oggi, non possono prevedersi. Sarà comunque garantito il servizio nelle fasce orarie della mattina, dalle 5 alle 8, e della sera, dalle 18 alle 21.