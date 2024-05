Cosenza, processo per l’uccisione di Akim: testi confermano l’accoltellamento

COSENZA – Prosegue dinanzi al Tribunale di Cosenza il processo a carico del 40enne imputato per la morte di Akim, un pastore dell’Anatolia di circa nove mesi, ucciso nei boschi di Camigliatello Silano con tre coltellate. I fatti risalgono al mese di ottobre del 2020. Akim si sarebbe azzuffato con un altro cane di proprietà dell’imputato e, nonostante il padrone sarebbe riuscito a bloccare Akim tra le sue gambe, il proprietario dell’altro cane, avrebbe tirato fuori un coltello a serramanico sferrando tre fendenti, uno dei quali fatale per il cucciolo. Akim venne portato d’urgenza in una clinica veterinaria ma morì poco dopo il suo arrivo.

Nella giornata di ieri si è tenuta l’udienza del procedimento aperto dopo l’uccisione di Akim a carico di D.N. e sono stati sentiti tutti i testi della lista della Procura; persone che erano in compagnia di F.S., proprietario del pastore dell’Anatolia, quando è stato accoltellato. Secondo quanto emerso, i testi hanno confermato integralmente quanto denunciato dalla persona offesa. Il processo è stato rinviato al 18 ottobre prossimo e saranno sentiti due testi della lista dell’imputato e lo stesso D.N.; poi dopo le discussioni dei difensori e la pronuncia della sentenza. Si sono costituite parti civili, oltre al proprietario del povero cane, difeso dall’avvocato Luca Mazziotti, l’associazione “Adottami in Calabria“, con l’avv. Lenti, WWF e Legambiente, con l’avv. Fabio Spinelli e l’associazione “Fare ambiente” con l’avv. Frugiuele.