Esplosione in una paninoteca, si segue la pista del racket

REGGIO CALABRIA – Erano da poco passate le 3.30, nel cuore della notte, quando i residenti di via Nazionale, a Pellaro, quartiere di Reggio Calabria, sono stati svegliati dal boato di una forte esplosione. Presa di mira una paninoteca. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e le volanti della Polizia per le indagini. Al vaglio l’esatta dinamica e soprattutto le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’area. Si segue la pista del racket delle estorsioni ma non sono escluse altre ipotesi.

- Pubblicità sky-