Rende: l’organizzazione di volontariato “Le Aquile” si dota di un’ambulanza veterinaria

RENDE – L’organizzazione di volontariato ‘Le Aquile’ di Rende, opera nel settore di protezione civile, tutela ambientale e protezione animale, che ha sede nel quartiere Martensson all’Università della Calabria, e vede attivi e impegnati una decina di volontari. In collaborazione con Gaia Odv, si è dotata da qualche tempo di un’unità mobile veterinaria per le attività di recupero di animali feriti o, se necessario, per trasferimenti.

“Tale servizio di ambulanza veterinaria per il momento, è disponibile solo per il privato – spiegano dall’OdV – ma l’obiettivo è di attivare al più presto una collaborazione con l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza e le amministrazioni comunali del territorio”.

Un servizio che l’Asp di Cosenza aveva previsto e attivato lo scorso anno che oggi però, è scaduto e non più attivo. Dall’organizzazione di volontariato Le Aquile fanno sapere che “tale attività di trasferimento sarà a carico del privato, e che il servizio, sarà garantito dalle 8 alle 20. Per info o contatti 338 4017483.