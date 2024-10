Rende: laboratorio politico Zonadem «Più forte il Pd di Cosenza, più solido sarà quello calabrese»

RENDE – “Quindici anni di Zonadem non sono trascorsi invano, ma hanno contribuito a stratificare e rafforzare il Pd in provincia di Cosenza e non solo. Così da farlo diventare sempre più centrale nelle dinamiche del partito regionale presente e futuro. Oltre ad essere il contenitore in cui tanti, anche se non iscritti al Pd, hanno animato il dibattito politico in diverse realtà locali”. Una linea che è stata pienamente confermata anche in occasione dell’ultimo incontro che si è svolto a Rende alla presenza del capogruppo Pd in consiglio regionale, Mimmo Bevacqua.

Come è noto il laboratorio politico culturale, fondato proprio da Bevacqua, segue e si ispira al percorso dello stesso capogruppo Pd, ma fa da “palestra” in provincia di Cosenza sedimentandosi come vera e propria scuola di politica. Una quarantina i Comuni rappresentati nel corso dell’ultimo incontro, nel corso del quale sono state analizzate le ragioni che hanno portato alla nascita della nuova segreteria provinciale del Pd di Cosenza. Segreteria evidentemente ispirata al peso specifico dei ruoli, delle funzioni di ognuno e soprattutto del radicamento sul territorio senza applicare il metodo dell’esclusione bensì, al contrario, coinvolgendo tutte le diverse ispirazioni.

Sempre nel corso dell’incontro di Zonadem è stato evidenziato il lavoro di mediazione e anche le convergenze registrate che non potranno che rendere più forte e autorevole la provincia di Cosenza nei processi interni al partito e nelle scelte strategiche. Convergenze che secondo Zonadem saranno ancora più chiare e nette nei prossimi mesi. Lo sguardo è adesso rivolto alla conferenza programmatica che dovrà essere occasione per riannodare il rapporto con i territori e gli iscritti al partito così da allargare anche la partecipazione nell’ambito degli organismi del partito stesso.

I militanti hanno espresso poi soddisfazione per il lavoro svolto dal gruppo Pd in Consiglio regionale sulla città unica attraverso una mediazione che non significa indebolire l’attuale guida della città di Cosenza sostenuta dal Pd, ma al contrario è da leggere come incitamento per nuove battaglie di innovazione e cambiamento e non di retroguardia. Anche perché, questo il messaggio forte che arriva da Zonadem, certi schemi e modelli della vecchia politica non esistono più. Al termine dell’incontro tutti concordi nel rilanciare il ruolo e la funzione di Zonadem a quindici anni della sua nascita annunciando una due giorni di festa e di confronto del laboratorio entro fine anno.