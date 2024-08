Rende centro storico, per i cittadini i nomi delle strade escludono personaggi noti: ok alla revisione

RENDE (CS) – Alcuni cittadini di Rende hanno firmato una petizione con una raccolta firma per contestare la toponomastica del centro storico, sottoponendola ai commissari per una revisione complessiva. Una delibera di Giunta Comunale, nel 2022, avrebbe escluso personaggi noti e insigni, alla pari degli altri personaggi destinatari di tale riconoscimento. Di seguito le piazze e le vie contestate del centro storico di Rende:

I Commissari straordinari di Rende Santi Giuffrè, Rosa Correale e Michele Albertini “ritendo la proposta suddetta ragionevole” hanno revocato, dunque, la Delibera di Giunta Comunale n.1 del 13/01/2022 in modo tale da portare “all’attenzione dell’organo di governo della città, nelle more di una revisione complessiva della toponomastica del nucleo storico che possa individuare compiutamente i toponimi da sostituire, in completo accordo con la Prefettura di Cosenza”.