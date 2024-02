Rende, automobilisti ostaggi delle buche. Alcune grandi come crateri

RENDE – Diventate nel corso degli ultimi mesi vere e proprie strade colabrodo, con buche grandi come crateri, voragini e in alcuni casi con il manto stradale completamente dissestato. La città di Rende sembra un paesaggio lunare. Abbiamo ricevuto un susseguirsi di segnalazioni da parte di cittadini e automobilisti, esasperati per le pessime condizioni in cui versano le strade, disseminate di piccole e grandi buche ma anche di vere e proprie voragini e cedimenti del terreno, enormi e pericolose: impossibile riuscire ad evitarle tutte, anche camminando a passo d’uomo.

Volente o nolente prima o poi capita di prenderla in pieno, proprio quella buca che non vedi, profondissima che ti squarcia uno pneumatico. E non si tratta di fatalità o di non essere attenti alla guida. Quando le strade che devi percorrere ogni giorno sembrano essere stata bombardate poco si può fare. E di queste segnalazioni ne sono arrivare a decine: le buche trasformano le strade di Rende in un percorso ad ostacoli e chi guida deve armarsi di coraggio, fantasia e, per chi ci crede, un pizzico di fortuna. Di fatto le auto sono costrette a improbabili slalom e deviazioni pericolose, c’è chi si ingegna, per evitare di squarciare un pneumatico o rimetterci un cerchione.

E a nulla servono gli interventi tampone, di una terna commissariale quasi fantasma, su questa o quella arteria, che leniscono la problematica solo per qualche breve periodo, salvo poi tornare a fare i conti con un asfalto rovinatissimo che manca di manutenzione e che sembra sbriciolarsi. Quando non si riesce ad intervenire coprendo la buca, la soluzione è quella di “tapparla” posizionando dei cartelli o dei new jersey di plastica che costringono gli automobilisti a gimcane e slalom.

In molti hanno già riportato danni. I crateri ‘lunari’ poi, sono pericolosissimi per chi utilizza i mezzi a due ruote e ciclisti. I cittadini sono arrabbiati, soprattutto quelli che hanno dovuto sborsare denaro per riparare gli pneumatici.