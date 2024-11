Rende: Arcalabria presenta “Piantiamo Speranza”, in regalo 100 alberi da piantare

- Advertisement -

RENDE – Ritorna l’iniziativa organizzata da Arcalabria ODV che regala ogni anno 100 alberi da piantare. Domani, sabato 30 novembre dalle ore 11.00, la Galleria del Centro Commerciale Metropolis accoglierà l’iniziativa annuale “Piantiamo Speranza”, un evento dedicato alla sensibilizzazione dell’ambiente e alla partecipazione della comunità. Anche quest’anno l’Associazione Arcalabria ODV con l’instancabile impegno della Responsabile all’ambiente Dott.ssa Nicoletta Mascaro e della volontaria Caterina Bozzo, senza le quali non sarebbe stata possibile la realizzazione dell’evento, è arrivata puntuale a questa oramai storica manifestazione.

L’obiettivo che ci siamo posti è semplice ma potente, distribuire gratuitamente, alberi da piantare a tutti quelli che ne faranno richiesta presso lo stand Arcalabria ODV, all’interno della Galleria del Centro Commerciale Metropolis, fino ad esaurimento. Ciò servirà a contribuire a creare un mondo più verde e più sostenibile.

Un albero per la speranza

L’iniziativa è portata avanti da 5 anni dall’Associazione Arcalabria ODV, in particolare dalla Dott.ssa Nicoletta Mascaro, socia della stessa associazione e dalla volontaria Caterina Bozzo che ne curano tutti gli aspetti pratici, burocratico e organizzativi. Il messaggio che si vuole diffondere è chiaro: Piantare un albero non è solo un gesto simbolico ma un impegno concreto che si vuole assumere con e per il futuro dei nostri figli. È nostro esplicito dovere lasciare ai nostri figli un mondo, un ambiente migliore di come lo abbiamo trovato.

Un contest per premiare l’impegno

In occasione dell’evento sarà possibile partecipare ad un contest speciale che mette in palio delle giftcard offerte dal Centro Commerciale Metropolis. I dettagli per come partecipare al contest verranno forniti al momento del ritiro dell’albero. Sarà anche questo un modo divertente e coinvolgente per incentivare la partecipazione e premiare chi sostiene e abbraccia la difesa e la salvaguardia dell’ambiente con entusiasmo. Partecipare è importante per contribuire alla salvaguardia del pianeta. Gli alberi sono fondamentali per la salute dell’ambiente, ne migliorano la qualità dell’aria e sostengono la biodiversità dando sicurezza di una vita più sana. Un piccolo gesto, un grande impatto: piantare un albero è un’azione semplice che può produrre benefici importanti e duraturi nel tempo.