Rendano Arena, per lo spettacolo divieti di transito e di sosta in Piazza XV Marzo e zone limitrofe

COSENZA – In occasione dello spettacolo del cartellone di “Rendano Arena”, “Emozioni-Viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol” con Mogol e Gianmarco Carroccia, in programma venerdì 28 giugno, in Piazza 15 Marzo, alle ore 21,00, la Polizia Municipale, ritenuto necessario di modificare temporaneamente la vigente disciplina della circolazione sull’area interessata, ha adottato specifici provvedimenti viabilistici al fine di limitare i disagi agli utenti della strada e meglio tutelare la sicurezza stradale. In particolare, la Polizia Municipale, con apposita ordinanza, ha istituito, dalle ore 14,00 alle ore 24,00 di venerdì 28 giugno, il divieto di sosta con rimozione su:

– Piazza 15 Marzo, per tutta la sua estensione; – su Via Antonio Spadafora, per tutta la sua estensione, eccetto i veicoli autorizzati; – su Corso Telesio, da via A.Serra a piazza 15 Marzo, su ambo i lati; – su Piazza Parrasio; – Su via Francesco Petrarca, sul lato sinistro, da via L.Lilio a via via G. Pezzulli, compresa l’area antistante l’ingresso della Villa Comunale, e sul lato destro, da via L. Lilio al civico n.14. Inoltre, con lo stesso provvedimento, è stato istituito, dalle ore 17,00 alle ore 24,00, di venerdì 28 giugno, il divieto di transito su: – Piazza 15 Marzo; – via Antonio Spadafora, eccetto i veicoli autorizzati; – Corso Telesio, da via A.Serra a piazza 15 Marzo. Nel corso della manifestazione, gli agenti di polizia stradale in servizio adotteranno, per motivi contingenti, le appropriate misure di regolazione del traffico e ogni altro opportuno provvedimento che la situazione dovesse richiedere.