Referendum sulla città unica, domenica 1° dicembre: cosa devono sapere i cittadini

COSENZA – Al referendum consultivo sono chiamati gli elettori dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero. Le operazioni di voto inizieranno alle ore 8,00 e termineranno alle 21,00. Le operazioni di scrutinio inizieranno immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto. Gli aventi diritto al voto sono 55.717, di cui 25.963 uomini e 29.754 donne. I cittadini dell’A.I.R.E. (Anagrafe Italiani residenti all’estero) che potrebbero tornare in città per esercitare il diritto di voto, sono 4347. 260 sono, invece, i maggiorenni del secondo semestre 2024.

Le sezioni elettorali

Saranno 82 le sezioni elettorali disseminate sul territorio cittadino (in allegato l’elenco completo). Si ricorda che, in occasione delle ultime consultazioni elettorali europee del giugno 2024, l’ufficio elettorale del Comune comunicò lo spostamento di alcuni seggi elettorali approvato dalla Commissione elettorale Circondariale. In particolare i seggi elettorali n.7, 8 e 9 sono stati trasferiti dall’edificio dell’ex scuola elementare di Donnici Inferiore, “Suor Elena Aiello” (strada Provinciale n. 84) all’edificio di località Bivio Donnici, Strada provinciale 241 (ex SS19) che fa parte dell’Istituto Comprensivo Cosenza 1 Zumbini, attualmente adibito a scuola elementare e media.

Un altro spostamento ha riguardato i seggi elettorali n. 29, 30 e 45 dalla sede della ex scuola di via Francesco Principe, già via Asmara, alla sede della scuola dell’infanzia di Via L. Picciotto, già via Somalia, che fa parte sempre dell’Istituto Comprensivo Cosenza 1 Zumbini. Oltre al seggio ordinario istituito presso l’Ospedale civile dell’Annunziata, saranno in funzione altri 5 seggi speciali (dove saranno raccolti i voti dell’Ospedale, espressi dai pazienti non deambulanti, e nelle case di cura e riposo con più di 100 posti letto). Altri 9 seggi volanti saranno allestiti nelle case di cura e riposo con meno di 100 posti letto.

I quesiti referendari

Ai cittadini chiamati ad esprimere il proprio voto sarà consegnata una sola scheda con i due quesiti:

1) “Volete voi che sia approvata la proposta di legge n. 177/XII e che sia istituito un nuovo comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero?”.

2)“Quali delle seguenti denominazioni volete che assuma il nuovo comune derivante dalla fusione dei comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero?

a) Cosenza;

b) Cosenza Rende Castrolibero;

c) Nuova Cosenza”.

E’ possibile esprimere la preferenza per tutti e due o anche solo per uno dei due quesiti. Il referendum ha carattere consultivo e non prevede il raggiungimento di alcun quorum.

Apertura straordinaria dell’Ufficio elettorale

Al fine di garantire ai cittadini residenti l’esercizio del diritto di voto, sarà assicurata, sia nei giorni che precedono il voto per il referendum che nella stessa giornata di domenica 1° dicembre, l’apertura straordinaria degli sportelli dei servizi demografici di Piazza Mancini, 33 (Complesso “I Due fiumi”) sia per il rilascio delle tessere elettorali che per il rilascio delle carte d’identità. Per il rilascio delle tessere elettorali gli sportelli osserveranno, nei giorni indicati, i seguenti orari di apertura:

– Mercoledì 27 novembre: dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle 18,00;

– Giovedì 28 novembre: dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle 18,00;

– Venerdì 29 novembre: orario continuato dalle ore 8,00 alle ore 18,00;

– Sabato 30 novembre: orario continuato dalle ore 8,00 alle ore 18,00;

– Domenica 1° dicembre: orario continuato dalle ore 8,00 alle ore 21,00.

Si ricorda, inoltre, che per il rilascio della tessera elettorale occorrerà presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità. Gli sportelli per il rilascio delle carte d’identità saranno attivi secondo i seguenti orari:

– Mercoledì 27 novembre: dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle 18,00. La mattina sarà data la precedenza ai cittadini già prenotati attraverso il sito del Ministero dell’Interno;

– Giovedì 28 novembre: dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle 18,00. Sia la mattina che il pomeriggio sarà data la precedenza ai cittadini già prenotati attraverso il sito del Ministero dell’Interno;

– Venerdì 29 novembre: orario continuato dalle ore 8,00 alle ore 18,00;

– Sabato 30 novembre: orario continuato dalle ore 8,00 alle ore 18,00;

– Domenica 1° dicembre: orario continuato dalle ore 8,00 alle ore 21,00.

L’Ufficio Elettorale del Comune ricorda, altresì, che per il rilascio della carta di identità occorrerà presentarsi muniti della seguente documentazione: Carta d’identità scaduta o in scadenza, oppure denuncia (in originale) di furto o smarrimento della precedente carta d’identità, presentata presso le autorità competenti, oppure carta d’identità deteriorata. Necessarie anche la tessera sanitaria/codice fiscale e una fotografia. Per ogni altra informazione, si rimanda alla specifica sezione (Referendum consultivo obbligatorio – 1° dicembre 2024) dell’home page del sito istituzionale del Comune di Cosenza (www.comune.cosenza.it) .

Servizio di trasporto gratuito al seggio

Nel giorno dedicato al referendum (domenica 1° dicembre), l’Amministrazione Comunale, al fine di favorire l’esercizio di voto alle persone in condizioni di disabilità o con ridotta capacità motoria, ha predisposto un servizio di trasporto gratuito ai seggi. Il trasporto sarà effettuato dalla Cooperativa “Amicizia e Solidarietà presilana” nella giornata di domenica 1° dicembre, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30. Per prenotare il servizio è necessario contattare la dott.ssa Assunta Paletta telefonando al numero 351-7494688, nei seguenti giorni e orari:

– Venerdì 29 novembre: dalle ore 9,00 alle ore 12,30;

– Sabato 30 novembre: dalle ore 9,00 alle ore 12,30;

– Domenica 1° dicembre: dalle ore 9,00 alle ore 17,00.