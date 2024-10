Privacy e Intelligenza artificiale: Camera di Commercio di Cosenza ospita il “Privacy Tour”

COSENZA – La Camera di Commercio di Cosenza annuncia la tappa del “Privacy Tour 2024”, un’iniziativa del Garante per la protezione dei dati personali, dedicata alla sensibilizzazione sulla privacy e sulla protezione dei dati. L’evento si svolgerà il 21 ottobre presso il salone eventi all’interno della Camera di commercio e avrà come tema centrale il valore dei dati nella vita quotidiana di cittadini, utenti e consumatori.

I dati personali rappresentano un punto cardine in tema di diritti, libertà e interazioni con il mercato. Tuttavia, la consapevolezza e la discussione su questi temi sono ancora poco note, specialmente nei piccoli centri e nel Sud Italia. Questo evento mira a colmare tali lacune, promuovendo una cultura di educazione digitale e un uso consapevole delle tecnologie, inclusa l’intelligenza artificiale.

La giornata sarà aperta dai saluti del Presidente Klaus Algieri e vedrà la partecipazione di Gianluigi Greco, Presidente Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale; Guido Scorza, Componente del Collegio del Garante Privacy; Stefano Quintarelli, Componente dell’High – Level Expert Group on Artificial Intelligence; Mario Lanzaro, Primo Dirigente Polizia di Stato e Dirigente Centro Operativo Sicurezza Cibernetica Calabria; Sergio Niger, avvocato e docente di diritto dell’informatica UNICAL nonché responsabile della protezione dei dati Università della Calabria e Conservatorio di Cosenza. A moderare l’incontro il Segretario Generale della Camera Erminia Giorno. Fra i protagonisti della tappa del privacy tour ci saranno anche le scuole, con un momento di gioco interamente dedicato al tema della privacy e dell’intelligenza artificiale.

La partecipazione di esperti e relatori da vari settori sarà un’opportunità per discutere non solo di privacy e diritti dei dati, ma per fare il punto sulle prossime sfide future. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la registrazione scrivendo a pid@cs.camcom.it o alternanzascuolalavoro@cs.camcom.it .